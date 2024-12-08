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Росіяни атакували безпілотниками та обстрілювали Херсон і область: є загиблий та поранені

Катерина Ганжа
8 грудня, 2024 неділя
17:02
Війна з Росією Херсонська область

У неділю, 8 грудня, російська окупаційна армія скидала із дронів вибухівку та обстрілювала Херсон і область. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, також є поранені

Зміст

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Ворожі атаки по Кіндійці

Близько 10:00 42-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника. Його доставили до лікарні. 

Також із Кіндійки направили медикам 59-річного чоловіка, який близько 11:30 потрапив під скид ворогом вибухівки із дрона. Потерпілий отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна. 

Близько 12:00 російський дрон атакував 40-річну жінку, яка перебувала поряд із будинком. 

"Потерпілу ушпиталили з мінно-вибуховою травмою, контузією та відкритою раною обличчя", - розповів Роман Мрочко.

Приблизно у цей же час від скиду вибухівки із дрона постраждала 79-річна жінка. Її ушпиталили із мінно-вибуховою травмою та контузією.

"Далі вона лікуватиметься амбулаторно", - додав начальник МВА.

Наслідки ворожих атак по Херсону і передмістю

О 15:49 Роман Мрочко повідомив, що внаслідок російського обстрілу по Херсону загинув 73-річний чоловік. Він отримав травми, несумісні з життям. 

Згодом повідомлялося, що внаслідок атаки ворожого дрона у передмісті Херсона постраждав 62-річний чоловік. У нього – мінно-вибухова травма та уламкове поранення. 

Медики надають йому необхідну допомогу.

Також Роман Мрочко повідомив, що внаслідок чергової атаки ворожого дрона близько 14:30 у передмісті Херсона постраждав 56-річний чоловік.

"Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Наразі потерпілий ушпиталений. Медики надають йому необхідну допомогу", - розповів начальник МВА.

  • Напередодні, 7 грудня, російські окупанти атакували з безпілотників Кіндійку та Антонівку, що на Херсонщині. Двоє чоловіків отримали поранення. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
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