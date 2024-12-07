Росіяни скинули з дрона вибухівку на жителя Кіндійки на Херсонщині

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"46-річного чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями рук і ніг", - йдеться у повідомленні.

Медики дообстежують потерпілого та надають необхідну допомогу.