Росіяни скинули з дрона вибухівку на жителя Кіндійки на Херсонщині
Російські окупанти скинули із безпілотника вибухівку на жителя Кіндійки, що на Херсонщині
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"46-річного чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями рук і ніг", - йдеться у повідомленні.
Медики дообстежують потерпілого та надають необхідну допомогу.
- Вранці 7 грудня російська окупаційна армія обстріляла Комишани, що в Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка.
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