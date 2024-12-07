Окупанти обстріляли Комишани на Херсонщині: поранено чоловіка

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російська окупаційна армія близько восьмої години ранку атакувала Комишани. Внаслідок артобстрілу постраждав 53-річний чоловік. В нього – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія", - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що медики надали потерпілому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.