Окупанти обстріляли Комишани на Херсонщині: поранено чоловіка
Вранці 7 грудня російська окупаційна армія обстріляла Комишани, що в Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російська окупаційна армія близько восьмої години ранку атакувала Комишани. Внаслідок артобстрілу постраждав 53-річний чоловік. В нього – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія", - йдеться у повідомленні.
В ОВА зазначили, що медики надали потерпілому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.
- Вранці 6 грудня російська окупаційна армія вдарила по Комишанах, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки отримав травми 45-річний чоловік.
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