Окупанти вдарили по Комишанах на Херсонщині: травмовано чоловіка
Вранці 6 грудня російська окупаційна армія вдарила по Комишанах, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки отримав травми 45-річний чоловік
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 7:30 російська окупаційна армія вдарила по Комишанах. Внаслідок обстрілу постражав 45-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію", - зазначили в ОВА.
Бригада "швидкої" доправила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.
- У вівторок, 3 грудня, окупанти обстріляли з артилерії Білозерку Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє – постраждали.
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