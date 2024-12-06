Окупанти вдарили по Комишанах на Херсонщині: травмовано чоловіка

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 7:30 російська окупаційна армія вдарила по Комишанах. Внаслідок обстрілу постражав 45-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію", - зазначили в ОВА.

Бригада "швидкої" доправила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.