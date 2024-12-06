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Окупанти вдарили по Комишанах на Херсонщині: травмовано чоловіка

Катерина Ганжа
6 грудня, 2024 п'ятниця
08:30
Війна з Росією Херсонська область

Вранці 6 грудня російська окупаційна армія вдарила по Комишанах, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки отримав травми 45-річний чоловік

Зміст

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Близько 7:30 російська окупаційна армія вдарила по Комишанах. Внаслідок обстрілу постражав 45-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію", - зазначили в ОВА. 

Бригада "швидкої" доправила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

  • У вівторок, 3 грудня, окупанти обстріляли з артилерії Білозерку Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє – постраждали. 
Теги:
Новини
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
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