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Росіяни атакували Черкаську Лозову на Харківщині: 5 людей зазнали поранення

Юлія Лаврук
10 жовтня, 2024 четвер
15:39
Війна з Росією новини Львівщини

Російська окупаційна армія у четвер, 10 жовтня, атакувала Черкаську Лозову на Харківщині, внаслідок чого п'ятеро людей зазнали поранення

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова Харківського району. На цю хвилину - пʼять постраждалих", - написав Синєгубов.

  • Уранці середи, 9 жовтня, російські окупанти атакували безпілотниками селище Козача Лопань Харківської області і влучили по цивільному автомобілю. Через обстріл троє людей зазнали поранень.

Теги:
Україна
російська армія
окупанти
Харківщина
Олег Синєгубов
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