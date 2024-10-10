Росіяни атакували Черкаську Лозову на Харківщині: 5 людей зазнали поранення
Російська окупаційна армія у четвер, 10 жовтня, атакувала Черкаську Лозову на Харківщині, внаслідок чого п'ятеро людей зазнали поранення
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова Харківського району. На цю хвилину - пʼять постраждалих", - написав Синєгубов.
- Уранці середи, 9 жовтня, російські окупанти атакували безпілотниками селище Козача Лопань Харківської області і влучили по цивільному автомобілю. Через обстріл троє людей зазнали поранень.
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