Росіяни атакували Дніпро ракетами, є постраждалі та руйнування
Уранці суботи, 9 серпня, російська окупаційна армія вдарила ракетами по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За інформацією очільника ОВА, постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років.
"Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", - зазначив Лисак.
Він також поінформував про руйнування на території підприємства. Потрощено автомобілі та будівлю, що не експлуатувалася, виникла пожежа.
Згодом в ДСНС України показали наслідки ворожої атаки на місто, зазначивши, що рятувальники оперативно загасили вогонь.
фото: ДСНС України
фото: ДСНС України
- Увечері 6 серпня в Нікополі на Дніпровщині через артобстріл загинули троє людей, серед яких рятувальник, четверо людей поранено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе