Росіяни атакували Дніпро ракетами, є постраждалі та руйнування

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією очільника ОВА, постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років.

"Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", - зазначив Лисак.

Він також поінформував про руйнування на території підприємства. Потрощено автомобілі та будівлю, що не експлуатувалася, виникла пожежа.

Згодом в ДСНС України показали наслідки ворожої атаки на місто, зазначивши, що рятувальники оперативно загасили вогонь.

фото: ДСНС України

