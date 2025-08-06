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Війна з Росією: хроніка
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Пряме влучання в авто ДСНС: у Нікополі через артобстріл загинули троє людей, серед них рятувальник

Олена Будько
6 серпня, 2025 середа
21:18
Війна з Росією

Увечері 6 серпня в Нікополі на Дніпровщині через артобстріл загинули троє людей, серед яких рятувальник, четверо людей поранено

Зміст

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії, коли обстежували територію після попереднього ворожого обстрілу.

фото: ДСНС України

 

Сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС, внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник Данило Хижняк. Окрім нього, росіяни вбили двох мирних жителів. Поранень зазнали четверо людей – троє рятувальників і цивільний чоловік.

фото: ДСНС України

 

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Теги:
Новини
Дніпропетровщина
ДСНС
Нікополь
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