Пряме влучання в авто ДСНС: у Нікополі через артобстріл загинули троє людей, серед них рятувальник

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії, коли обстежували територію після попереднього ворожого обстрілу.

фото: ДСНС України

Сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС, внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник Данило Хижняк. Окрім нього, росіяни вбили двох мирних жителів. Поранень зазнали четверо людей – троє рятувальників і цивільний чоловік.

фото: ДСНС України