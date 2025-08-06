РФ убила дроном начальницю пересувного відділення Укрпошти на Донеччині й поранила водія

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Поблизу Краматорська внаслідок російського обстрілу загинула Ольга Бордунова – начальниця пересувного відділення Укрпошти. 10 серпня їй мало виповнитися 47 років.

"Ворожий дрон вразив нашу автівку, убивши Ольгу та поранивши нашого водія Павла. На щастя, його стан покращується, і медики надають йому всю необхідну допомогу", - написав Смілянський.

Він подякував захисникам із 56-ї бригади подякували за допомогу Павлу та спробу врятувати Ольгу.

"Це ще один доказ злочинів нашого ворога - цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру", - зазначив гендиректор компанії.

Смілянський повідомив, що сьогодні ворожий дрон також атакував автівку Укрпошти на Херсонщині, але обійшлося без жертв, а техніку планують відновити.