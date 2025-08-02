Росіяни атакували дроном автівку Укрпошти на Сумщині: є постраждалі

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Як зазначається, поштову автівку російський дрон атакував близько 09:30 одному з сіл Миколаївської сільської громади.

Унаслідок атаки постраждали водій і працівниця. Вони самостійно доїхали до лікарні, наразі їх обстежують медики.

Автомобіль зазнав пошкоджень.