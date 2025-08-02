Росіяни атакували дроном автівку Укрпошти на Сумщині: є постраждалі
Уранці суботи, 2 серпня, російські окупанти завдали удару по Сумському району. Унаслідок влучання дрона в автомобіль Укрпошти постраждали двоє людей
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Як зазначається, поштову автівку російський дрон атакував близько 09:30 одному з сіл Миколаївської сільської громади.
Унаслідок атаки постраждали водій і працівниця. Вони самостійно доїхали до лікарні, наразі їх обстежують медики.
Автомобіль зазнав пошкоджень.
- Раніше, 30 липня, Росія завдала удару по будівлі Сумської обласної військової адміністрації.
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