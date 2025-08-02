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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни атакували дроном автівку Укрпошти на Сумщині: є постраждалі

Росіяни атакували дроном автівку Укрпошти на Сумщині: є постраждалі

Світлана Кравченко
2 серпня, 2025 субота
10:47
Війна з Росією дрон

Уранці суботи, 2 серпня, російські окупанти завдали удару по Сумському району. Унаслідок влучання дрона в автомобіль Укрпошти постраждали двоє людей

Зміст

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Як зазначається, поштову автівку російський дрон атакував близько 09:30 одному з сіл Миколаївської сільської громади.

Унаслідок атаки постраждали водій і працівниця. Вони самостійно доїхали до лікарні, наразі їх обстежують медики.

Автомобіль зазнав пошкоджень.

  • Раніше, 30 липня, Росія завдала удару по будівлі Сумської обласної військової адміністрації.
Теги:
Новини
Укрпошта
російська армія
Сумщина
авто
безпілотник
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