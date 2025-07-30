Росіяни вдарили по будівлі Сумської ОДА: постраждали люди

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Годину тому росіяни знову вдарили по будівлі Сумської ОДА", – написав він о 14:28.

Унаслідок удару по центру Сум постраждали люди. Зокрема, ушпиталили 75-річну жінку з уламковим пораненням. Людям надають необхідну допомогу, до роботи залучили всі екстрені служби.

"Росія системно б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон. Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури", – додав Григоров.

За його словами, попри все, команда Сумської ОВА працює, а необхідні рішення ухвалюють без затримок.