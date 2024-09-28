Росіяни атакували дроном авто у Козачій Лопані на Харківщині: загинув чоловік, три жінки поранені
У суботу, 28 вересня, російська окупаційна армія атакувала цивільне авто в Козачій Лопані на Харківщині. В результаті обстрілу загинув чоловік, три жінки поранені
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 13:00 окупанти вдарили по Козачій Лопані Харківського району. Дрон влучив у приватне авто", - написав Синєгубов.
За його словами, загинув один цивільний чоловік. Також троє жінок отримали поранення, їх госпіталізували.
- З вечора пʼятниці, 27 вересня, росіяни атакували Україну ударними БПЛА і ракетами. Унаслідок ранкового обстрілу в Сумах сталися влучання, загинули люди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе