Росіяни атакували дроном авто у Козачій Лопані на Харківщині: загинув чоловік, три жінки поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 13:00 окупанти вдарили по Козачій Лопані Харківського району. Дрон влучив у приватне авто", - написав Синєгубов.

За його словами, загинув один цивільний чоловік. Також троє жінок отримали поранення, їх госпіталізували.