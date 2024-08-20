Росіяни атакували дроном цивільну автівку в Козачій Лопані: загинув чоловік
Уранці понеділка, 20 серпня, російські війська завдали удару безпілотником по Козачій Лопані Харківської області і влучили в автівку, внаслідок чого загинув цивільний. Також у селищі від обстрілів росіян є постраждалі
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.
Зазначається, що окупанти атакували селище близько 10:50. Ворог цілеспрямовано вдарив FPV-дронами по цивільних автівках, внаслідок чого поранення отримав 64-річний місцевий мешканець.
Пізніше стало відомо, що через важкі поранення життя чоловіка врятувати не вдалось.
Голова МВА додав, що ще один житель Козачої Лопані отримав легкі поранення.
Також постраждали працівники Дергачівської міської ради, які на місці надавали допомогу пораненим. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.
- Уночі та зранку 20 серпня російська армія запустила ударні безпілотники та ракети для атаки на Україну. Вибухи лунали у Хмельницькій і Київській областях. Оборонцям неба вдалося збити усі ворожі цілі на підступах до Києва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.63
- EUR Купівля 45.36Продаж 46.09
- Актуальне
- Важливе