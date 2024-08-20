Росіяни атакували дроном цивільну автівку в Козачій Лопані: загинув чоловік

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

Зазначається, що окупанти атакували селище близько 10:50. Ворог цілеспрямовано вдарив FPV-дронами по цивільних автівках, внаслідок чого поранення отримав 64-річний місцевий мешканець.

Пізніше стало відомо, що через важкі поранення життя чоловіка врятувати не вдалось.

Голова МВА додав, що ще один житель Козачої Лопані отримав легкі поранення.

Також постраждали працівники Дергачівської міської ради, які на місці надавали допомогу пораненим. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.