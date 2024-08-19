РФ увечері 19 серпня запустила ударні БПЛА по Україні
Увечері, 19 серпня, російська окупантська армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Близько 21:40 військові повідомили про загрозу застосування російських дронів у Сумській області. Ворожі цілі перебували у південній частині регіону й рухалися південно-західним курсом.
Крім цього, стало відомо про ворожі БПЛА, які рухалися з Херсонської області в бік Миколаївської.
О 22:22 російські безпілотники рухалися:
- на межі Полтавської та Сумської областей, курс західний,
- з Херсонщини, курсом на Миколаївщину,
- в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
Уже пізніше стало відомо, що російські дрони перебували на межі Чернігівської та Полтавської областей і рухалися західним курсом. Інші дрони летіли в південній частині Сумської області, також західним курсом.
- 18 серпня ворог скинув КАБ на цивільну інфраструктуру міста Білопілля Сумського району. Внаслідок удару загинув мирний житель, його малолітню доньку і ще двох людей поранено.
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