РФ увечері 19 серпня запустила ударні БПЛА по Україні

Про це повідомляють Повітряні сили.

Близько 21:40 військові повідомили про загрозу застосування російських дронів у Сумській області. Ворожі цілі перебували у південній частині регіону й рухалися південно-західним курсом.

Крім цього, стало відомо про ворожі БПЛА, які рухалися з Херсонської області в бік Миколаївської.

О 22:22 російські безпілотники рухалися:

на межі Полтавської та Сумської областей, курс західний,

з Херсонщини, курсом на Миколаївщину,

в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

Уже пізніше стало відомо, що російські дрони перебували на межі Чернігівської та Полтавської областей і рухалися західним курсом. Інші дрони летіли в південній частині Сумської області, також західним курсом.