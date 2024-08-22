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Росіяни атакують на 10 напрямках: з початку доби на фронті відбулося 78 боєзіткнень

Юлія Лаврук
22 серпня, 2024 четвер
17:19
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

Від початку доби 22 серпня на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Російські окупанти атакують на 10 напрямках, найактивніше - на Покровському

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від ворожих артилерійських обстрілів продовжують потерпати прикордонні райони Сумщини. Зокрема населені пункти Бачівськ, Рудак, Нововасилівка, Чернацьке, Порозок, Славгород, Карповичі, Грабовське та Покровка.

Крім того, росіяни бомбардують керованими авіабомбами як територію України, так і територію РФ - за сьогодні зафіксовано 20 авіаударів із застосуванням 38 КАБів.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку окупанти два рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Наразі триває бій. Також ворог вдарив НАРами з озброєння вертольота Ка-52 у район Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку ворог атакував українські позиції 7 разів. Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової. Під удари двома російськими авіабомбами потрапив район Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Новосадового, Греківки, Тернів, Невського, Торського та Діброви. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже сім ворожих атак. Триває ще один бій біля Макіївки. Ситуація контрольована, кажуть у Генштабі.

На Сіверському напрямку ворог атакував поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного - окупанти п’ять разів безрезультатно намагались прорвати українську оборону.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили шість штурмових дій поблизу Іванівського, Кліщіївки, Григорівки та Часового Яру. Біля останнього завдали ударів 22 некерованими авіаракетами.

На Торецькому напрямку наразі відбулося 4 ворожі атаки. Сьогодні ворог атакував у районах Нью-Йорка та Неліпівки. Українські захисники дають відсіч противнику - всі боєзіткнення вже завершено. Авіація агресора двічі завдала ударів по населеному пункту Дружба некерованими авіаракетами, а у район Плещіївки терористи скинули два КАБи.

На Покровському напрямку відбулось найбільше боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 33 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого поля, Михайлівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Камишівки, Миролюбівки та Новотроїцького. Майже половина з усіх боєзіткнень відбулася біля Миколаївки і Новогродівки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 28 атак противника на напрямку.

На Курахівському напрямку загарбники 10 разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки та Карлівки. Наразі бої тривають.

На Времівському напрямку загарбники тричі атакували позиції українських військ. У Генштабі кажуть, що окупанти намагаються просунутись до Вугледара та з боку Володимирівки.

На Оріхівському напрямку зазнали ударів КАБами Новоданилівка, некерованими авіаракетами - Новоандріївка, Новодарівка та П’ятихатки.

На Придніпровському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

  • У ніч проти 22 серпня СБУ спільно з ССО атакували військовий аеродром окупантів "Маринівка" у Волгоградській області. Уражено склади з КАБами та паливом.
Теги:
Україна
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
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