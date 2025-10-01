Росіяни атакують Україну дронами: на Київщині спрацювала ППО

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Куди рухалися дрони о 03:23 та 04:02:

поблизу Чернігова курсом на північ.

на заході та на сході Дніпропетровщини курсом на північно-західний напрямок.

на півночі Харківщини курсом на північ.

на півдні Сумщини курсом на схід.

на сході Чернігова курсом на південь.

на півночі Харківщини курсом на Харків.

на Сумщині курсом на Суми.

пуски КАБ на Донеччину.

О 04:56 безпілотники зафіксували на півдні Чернігівщини курсом на Київщину та на півночі від Кропивницького курсом на північно-західний напрямок.

Водночас о 05:13 ударний БПЛА помітили в напрямку Києва, а також – дрон на Суми. Через три хвилини рух безпілотника помітили на півночі Харкова курсом на захід.

О 05:16 КОВА повідомила про фіксацію ворожих БПЛА в повітряному просторі – на Київщині спрацювали сили ППО.