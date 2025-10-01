Росіяни атакують Україну дронами: на Київщині спрацювала ППО
Уночі та вранці 1 жовтня армія РФ атакує територію України ударними БПЛА. У Київській області зафіксували ворожі дрони, спрацювала ППО
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухалися дрони о 03:23 та 04:02:
- поблизу Чернігова курсом на північ.
- на заході та на сході Дніпропетровщини курсом на північно-західний напрямок.
- на півночі Харківщини курсом на північ.
- на півдні Сумщини курсом на схід.
- на сході Чернігова курсом на південь.
- на півночі Харківщини курсом на Харків.
- на Сумщині курсом на Суми.
- пуски КАБ на Донеччину.
О 04:56 безпілотники зафіксували на півдні Чернігівщини курсом на Київщину та на півночі від Кропивницького курсом на північно-західний напрямок.
Водночас о 05:13 ударний БПЛА помітили в напрямку Києва, а також – дрон на Суми. Через три хвилини рух безпілотника помітили на півночі Харкова курсом на захід.
О 05:16 КОВА повідомила про фіксацію ворожих БПЛА в повітряному просторі – на Київщині спрацювали сили ППО.
- У ніч проти 1 жовтня російська армія завдала ударів КАБами по Харкову. 6 людей постраждали, серед них 84-річна жінка й 25-річний чоловік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.81
- Актуальне
- Важливе