Росіяни двічі вдарили по Конотопу
Ввечері неділі, 17 березня, російська армія завдала двох ударів по об’єктах інфраструктури Конотопа на Сумщині
Про це повідомив міський голова міста Артем Семеніхін.
Близько 20:30 він написав про удар по Конотопу та попередив про можливі повторні "прильоти".
Згодом він написав: "Два прильоти! Інфраструктура!"
- 17 березня Журналістка Альона Яцина повідомила, що росіяни почали активніше обстрілювати прикордонні громади Сумщини, через які російські добровольці зайшли на територію РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе