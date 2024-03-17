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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

В одній із громад Сумщини вже тиждень тривають активні бойові дії, - журналістка Яцина

17 березня, 2024 неділя
10:56
Війна з Росією Обстріл, БПЛА, шахеди, Сумщина

Журналістка Альона Яцина повідомила, що росіяни почали активніше обстрілювати прикордонні громади Сумщини, через які російські добровольці зайшли на територію РФ

Про це вона повідомила в етері Еспресо

"Великописарівська громада одна із тих територій, де вже тиждень тривають активні бойові дії. Там фактично станом на зараз відкрилась ще одна ділянка фронту. Воєнізовані формування “Легіон Свободи Росії”, РДК та “Сибірський батальйон” зайшли через цю громаду на територію РФ. Власне через це сьогодні територія громади просто знищується росіянами", - розповіла Яцина.

Журналістка додала, що прикордонні села знищені вщент

"Безпосередньо бойові зіткнення йдуть на території РФ. Втім, прилітає по території України. За добу може бути до 150 прильотів КАБів. Тобто, сіл, які знаходяться вздовж кордону з РФ, фактично вже немає", - додала вона.

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії. 

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садки.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Суми
Сумщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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