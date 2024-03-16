На Сумщині з прикордонної Великої Писарівки евакуювали майже дві сотні людей, з них 26 дітей
З Великописарівської громади на Сумщині триває евакуація. За останні три дні вже евакуйовано 190 мешканців, з них 26 дітей
Про це повідомляє Нацполіція.
"Наразі у Великописарівській громаді тривають евакуаційні заходи. Працівники поліції всіляко допомагають громадянам. Звичайно, у першу чергу приділяють увагу родинам з дітьми. Лише за останні три дні евакуйовано 190 мешканців, з них 26 дітей", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці надавали допомогу у транспортуванні до евакуаційного автобуса малечі з відділених сіл, подбавши про їхню безпеку, зокрема використовували каски та бронежилети, спеціально призначені для дітей.
Фото: https://www.npu.gov.ua/Вже у більш безпечних місцях сімей знову зустрічали поліцейські, які допомагали громадянам у розміщенні, пише поліція. Спільно з соціальними працівниками правоохоронці привезли для дітей речі першої потреби, такі як одяг та постільну білизну. Аби показати підтримку та подарувати малечі хоч трішки позитивних емоцій, гості привезли їм іграшки та солодощі.
Фото: https://www.npu.gov.ua/
- З прифронтового села Приморське Запорізької області евакуювали дві сім'ї з шістьма дітьми: через постійні обстріли вони були змушені фактично жити у погребі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе