Від обстрілів РФ ховались у погребі: з прифронтового села на Запоріжжі евакуювали дві сім'ї з шістьма дітьми
З прифронтового села Приморське Запорізької області евакуювали дві сім'ї з шістьма дітьми: через постійні обстріли вони були змушені фактично жити у погребі
Про це інформує Нацполіція.
Як розповіли правоохоронці, рідні сестри Надія та Тетяна родом із Приморського, вони провели тут все життя. У їхніх сім'ях виховується шестеро дітей і правоохоронці вмовляли їх виїхати до безпечного місця пів року.
"Жінки усвідомлювали: аби вберегти себе та своїх дітей – потрібно евакуюватися, проте вогник надії жеврів у їхніх серцях, що горе омине і все буде добре. Однак, тиждень тому прилетіло у сусідню хату, де одна з родин ховалася у погребі", - йдеться у повідомленні.
Одна з жінок розповіла, що діти встигли сховатися у погребі, а їх накрило ударною хвилею. Після цього вони звернулися за допомогою до евакуаційної групи поліції. Їх евакуювали до обласного центру.
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