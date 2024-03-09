Від обстрілів РФ ховались у погребі: з прифронтового села на Запоріжжі евакуювали дві сім'ї з шістьма дітьми

Про це інформує Нацполіція.

Як розповіли правоохоронці, рідні сестри Надія та Тетяна родом із Приморського, вони провели тут все життя. У їхніх сім'ях виховується шестеро дітей і правоохоронці вмовляли їх виїхати до безпечного місця пів року.

"Жінки усвідомлювали: аби вберегти себе та своїх дітей – потрібно евакуюватися, проте вогник надії жеврів у їхніх серцях, що горе омине і все буде добре. Однак, тиждень тому прилетіло у сусідню хату, де одна з родин ховалася у погребі", - йдеться у повідомленні.

Одна з жінок розповіла, що діти встигли сховатися у погребі, а їх накрило ударною хвилею. Після цього вони звернулися за допомогою до евакуаційної групи поліції. Їх евакуювали до обласного центру.