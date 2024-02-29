Найстаршій жінці 95 років: з Авдіївського напрямку евакуювали 26 людей
Група поліцейських "Білі янголи" евакуювала з Авдіївського напрямку 26 людей: найстаршій жінці - 95 років
Про це інформує МВС.
"У розпал боїв "Білі янголи" евакуювали з Авдіївського напрямку 26 людей і собаку. Найстаршій врятованій - 95 років", - йдеться у повідомленні.
У МВС розповіли, що за останні 12 днів все більше мешканців Очеретинської громади звертаються до поліцейських з проханням про евакуацію. Крім того, правоохоронці привозять гуманітарну допомогу у населенні пункти Донеччини.
"Навіть туди, де залишилося три жителі. За 12 днів правоохоронці доставили в села Уманське, Бердичі, Орлівку, Семенівку понад тонну вантажів", - додали в МВС.
- 2 січня група поліцейських "Білий янгол" евакуювала з Авдіївки два літніх подружжя і двох чоловіків у важкому стані. Крім того, правоохоронці дістали з-під плит зруйнованого будинку тіло загиблого.
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