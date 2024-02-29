Найстаршій жінці 95 років: з Авдіївського напрямку евакуювали 26 людей

Про це інформує МВС.

"У розпал боїв "Білі янголи" евакуювали з Авдіївського напрямку 26 людей і собаку. Найстаршій врятованій - 95 років", - йдеться у повідомленні.

У МВС розповіли, що за останні 12 днів все більше мешканців Очеретинської громади звертаються до поліцейських з проханням про евакуацію. Крім того, правоохоронці привозять гуманітарну допомогу у населенні пункти Донеччини.

"Навіть туди, де залишилося три жителі. За 12 днів правоохоронці доставили в села Уманське, Бердичі, Орлівку, Семенівку понад тонну вантажів", - додали в МВС.