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"Білі янголи" евакуювали з Авдіївки два літніх подружжя, 2 чоловіків у важкому стані й дістали тіло з-під завалів

3 січня, 2024 середа
04:04
Війна з Росією на фото наслідки обстрілу Авдіївки

2 січня група поліцейських "Білий янгол" евакуювала з Авдіївки два літніх подружжя і двох чоловіків у важкому стані. Крім того, правоохоронці дістали з-під плит зруйнованого будинку тіло загиблого

Про це повідомляє Нацполіція Донецької області.

"Ворог жорстоко штурмує Авдіївку, перетворюючи її на руїни. Деякі мешканці, які довго не наважувалися на евакуацію, приймають рішення виїхати. Серед них - родина пенсіонерів. Будинок подружжя потрапив під обстріл, стеля впала на ліжко. Люди не постраждали. «Білі янголи», старший інспектор-черговий Геннадій Юдін та дільничний офіцер поліції Дмитро Соловій, вивезли їх до безпечної території", - йдеться у повідомленні.

Ще одна літня пара погодилась на евакуацію, після прохання її доньки до правоохоронців врятувати батьків. Наразі родина у безпечному місці.

Поліцейські також вивозять людей, які потребують кваліфікованої медичної допомоги.

Правоохоронці евакуювали місцевого мешканця, який зламав ногу, а дістатися лікарні не мав змоги. Його рідні попросили допомоги у групи «Білий Янгол». Зараз чоловік перебуває у медзакладі та отримує необхідне лікування, кажуть у поліції.

Виїхав разом з поліцейськими ще один місцевий, який внаслідок авіаудару дістав поранення. Стан чоловіка був важкий, він стікав кров’ю та міг загинути, за словами поліції.

"Надавши першу медичну допомогу, поліцейський екіпаж швидко доставив пораненого до місцевої лікарні. Медики стабілізували постраждалого, щоб правоохоронці мали змогу довезти його до шпиталю", - розповідають правоохоронці.

"Білі янголи" дістали тіло загиблого місцевого чоловіка з-під завалів. Родина перебувала в квартирі на другому поверсі багатоповерхівки, коли керована авіабомба влучила в будинок. Жінка залишилася живою, її матір отримала важкі поранення, а чоловік загинув.

"Поліція Донеччини закликає мешканців Авдіївки евакуюватися. Це єдиний спосіб зберегти життя та здоров’я", - наголошують поліцейські.

  • Із серпня 2022 року, коли розпочалася обов'язкова евакуація з окремих громад Донеччини, до безпечних регіонів вивезли більш ніж 100 тисяч громадян.
Україна
поліція
Донеччина
Авдіївка
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