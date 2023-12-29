Обов'язкова евакуація з Донеччини: до безпечних регіонів вивезли понад 100 тис. людей

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Серед тих, кого евакуювали, – понад 13,2 тис. дітей і більш ніж 4,8 тис. маломобільних людей.

"Наразі евакуація з Донеччини відбувається спеціальним потягом до Житомирської області 1 раз на 8 днів. Після прибуття евакуйовані отримують грошову допомогу", - нагадали у відомстві.

Там зазначили, що на Житомирщині внутрішніх переселенців розміщують у безоплатних прихистках і надають їм гуманітарну, правову і психологічну допомогу.

Евакуація здійснюється безоплатно.