Обов'язкова евакуація з Донеччини: до безпечних регіонів вивезли понад 100 тис. людей
Із серпня 2022 року, коли розпочалася обов'язкова евакуація з окремих громад Донеччини, до безпечних регіонів вивезли більш ніж 100 тисяч громадян
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Серед тих, кого евакуювали, – понад 13,2 тис. дітей і більш ніж 4,8 тис. маломобільних людей.
"Наразі евакуація з Донеччини відбувається спеціальним потягом до Житомирської області 1 раз на 8 днів. Після прибуття евакуйовані отримують грошову допомогу", - нагадали у відомстві.
Там зазначили, що на Житомирщині внутрішніх переселенців розміщують у безоплатних прихистках і надають їм гуманітарну, правову і психологічну допомогу.
Евакуація здійснюється безоплатно.
- У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
- 23 жовтня було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області.
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