РФ знищила центр селища Велика Писарівка на Сумщині: голова громади закликала людей евакуюватись

Про це голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова поінформувала у facebook.

"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію", - сказала вона.

За її словами, послуги й консультації щодо евакуації також надаватимуться фахівцями селищної ради в телефонному й онлайн-режимі.