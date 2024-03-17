РФ знищила центр селища Велика Писарівка на Сумщині: голова громади закликала людей евакуюватись
Російська армія знищила центр селища Велика Писарівка, що в Сумській області. Голова громади закликала цивільних мешканців евакуюватись
Про це голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова поінформувала у facebook.
"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію", - сказала вона.
За її словами, послуги й консультації щодо евакуації також надаватимуться фахівцями селищної ради в телефонному й онлайн-режимі.
- З Великописарівської громади на Сумщині триває евакуація. За останні три дні вже евакуйовано 190 мешканців, з них 26 дітей.
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