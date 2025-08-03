Росіяни готуються до широкомасштабного контрнаступу ЗСУ, - генерал-майор СБУ Ягун

Про це в етері Еспресо розповів заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу СБУ, військовий і громадський діяч Віктор Ягун.

"Росіяни зараз масово тиражують інформацію про те, що Україна готується до проведення широкомасштабного контрнаступу, який має провести в серпні, або на початку вересня. Вони реально на це очікують. Настільки я розумію, ніхто зараз не збирається проводити такі дії, хоча десь є відчуття, що наші Сили оборони до чогось готуються", - розповів Ягун.

Ягун зауважив, що Україна зможе витримати наступ ворога. За його словами, після того, як Силам оборони вдасться стримати ворога, очевидно, Україна зміцнить свої позиції у цій війні.

"Зараз найголовніше витримати ось ту навалу, яку пообіцяв реалізувати Путін за 60 днів і потім подивитись в очі всім тим, хто говорив, що Україна не витримає цей наступ і має впасти. Думаю, що ми витримаємо. Ми обовʼязково стримаємо ворога й увійдемо у вересень набагато сильнішими, ніж вони вважають", - додав він.