Від початку доби на фронті відбулося 50 боїв: найбільше зіткнень на Лиманському та Покровському напрямках

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від обстрілів з території Російської Федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Заріччя, Карповичі, Клюси, Леонівка Чернігівської області; Прогрес, Олександрівка, Рясне, Кучерівка, Ходине, Товстодубове, Студенок, Уланове, Покровка Сумської області; Леміщине Харківської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Противник від початку доби завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув десять керованих авіаційних бомб та здійснив 126 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, ще два зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка та Загризове, одне зіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала одинадцять разів поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове. Шість зіткнень тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка та в напрямку Іванопілля наші воїни зупинили чотири наступальні дії ворога, ще одне зіткнення триває.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже тринадцять атак.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Маліївка, Воскресенка, Новопіль та в напрямку населеного пункту Філія. Три бойових зіткнення продовжуються досі.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник скинув авіабомбу в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку авіаудару зазнало Львове.

На інших напрямках фронту ситуація суттєво не змінилась.