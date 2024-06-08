Росіяни кажуть, що збили БПЛА над Північною Осетією в Моздоку: звідти злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну
У суботу, 8 червня, над територією Республіки Північна Осетія-Аланія російська ППО нібито збила безпілотники у Моздоку, де розташований аеродром, звідки злітають літаки, які обстрілюють Україну
Про це заявляють Міноборони РФ і очільник регіону Сергій Міняйло.
"Близько 08:40 за московським часом відбито спробу київського режиму зробити терористичну атаку з застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - заявили у російському оборонному відомстві.
За їхніми словами, російська ППО збила БПЛА над територією Республіки Північна Осетія-Аланія.
Очільник регіону Сергій Міняйло уточнив, що російська ППО начебто збила три дрони у Моздоку.
"За попередньою інформацією, БПЛА прилетіли з української сторони. Їхньою метою був військовий аеродром. Жертв і руйнувань немає", - написав він.
Саме в Моздоку розташований військовий аеродром росіян, звідки злітають російські винищувачі МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.
- У ніч проти суботи, 8 червня, у різних частинах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада Севастополя каже про атаку морського дрона. Крім того, російське міноборони заявляє про масовану атаку безпілотників на ще 6 регіонів РФ.
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