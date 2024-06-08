Росіяни кажуть, що збили БПЛА над Північною Осетією в Моздоку: звідти злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну

Про це заявляють Міноборони РФ і очільник регіону Сергій Міняйло.

"Близько 08:40 за московським часом відбито спробу київського режиму зробити терористичну атаку з застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - заявили у російському оборонному відомстві.

За їхніми словами, російська ППО збила БПЛА над територією Республіки Північна Осетія-Аланія.

Очільник регіону Сергій Міняйло уточнив, що російська ППО начебто збила три дрони у Моздоку.

"За попередньою інформацією, БПЛА прилетіли з української сторони. Їхньою метою був військовий аеродром. Жертв і руйнувань немає", - написав він.

Саме в Моздоку розташований військовий аеродром росіян, звідки злітають російські винищувачі МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.