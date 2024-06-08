У Криму вночі пролунали вибухи: окупанти заявляють про атаку морського дрона

Про це пише видання "Кримський вітер".

За їхніми даними, гучно було, зокрема, у Балаклаві, Севастополі та Керчі.

Зазначається, що перший вибух нібито пролунав у Балаклаві в районі ТЕС після 01:00.

Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розвозжаєв заявив про нібито знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя.

"Гучні звуки, які було чутно в районі Стрілецької бухти, – це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер", - заявив Розвожаєв.