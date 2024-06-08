У Криму вночі пролунали вибухи: окупанти заявляють про атаку морського дрона
У ніч проти суботи, 8 червня, у різних частинах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна "влада" Севастополя каже про атаку морського дрона
Про це пише видання "Кримський вітер".
За їхніми даними, гучно було, зокрема, у Балаклаві, Севастополі та Керчі.
Зазначається, що перший вибух нібито пролунав у Балаклаві в районі ТЕС після 01:00.
Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розвозжаєв заявив про нібито знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя.
"Гучні звуки, які було чутно в районі Стрілецької бухти, – це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер", - заявив Розвожаєв.
- Російське міністерство оборони заявило, що вночі 7 червня сили ППО РФ знищили 28 БПЛА над трьома областями, а також над окупованим Кримом та Азовським морем. РосЗМІ кажуть про пошкодження двох РЛС у Криму.
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