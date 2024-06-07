У Росії стверджують, що вночі збили 28 дронів над трьома регіонами, Кримом та Азовським морем

Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО знищила або перехопила одинадцять БПЛА над Кримським півостровом, вісім дронів над акваторією Азовського моря, шість дронів над територією Краснодарського краю; два безпілотники над територією Білгородської області та один над територією Ростовської області.