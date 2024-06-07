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Війна з Росією: хроніка
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У Росії стверджують, що вночі збили 28 дронів над трьома регіонами, Кримом та Азовським морем

7 червня, 2024 п'ятниця
08:12
Війна з Росією обстріл, ППО

Російське міністерство оборони заявило, що вночі 7 червня сили протиповітряної оборони РФ знищили або перехопили 28 безпілотників над трьома областями, а також над окупованим Кримом та Азовським морем

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Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО знищила або перехопила одинадцять БПЛА над Кримським півостровом, вісім дронів над акваторією Азовського моря, шість дронів над територією Краснодарського краю; два безпілотники над територією Білгородської області та один над територією Ростовської області.

  • У ніч проти 6 травня Головне управління розвідки провело атаку у Чорному морі. Унаслідок цього знищено рейдовий ворожий буксир "Сатурн".
Теги:
Росія
Крим
ППО
російська армія
Азовське море
безпілотник
Білгород
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