ГУР вночі здійснило морську атаку в окупованому Криму: знищено судно РФ
У ніч проти 6 травня Головне управління розвідки провело морську атаку в Чорноморську тимчасово окупованого Криму. Унаслідок цього знищено судно РФ
Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов у телемарафоні.
"Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно. І ще мінус один ворожий корабель", - заявив Юсов.
Також він пообіцяв згодом розповісти деталі щодо удару по ворожому судну, а також надати "яскраве відео".
Також цю інформацію підтвердило видання "Українська правда" із посиланням на власні джерела.
"Вночі, о 3:45 пролунав вибух. Внаслідок операції ГУР знищено вороже судно, імовірно рейдовий буксир", - йдеться у повідомленні.
Також Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про гучні звуки в районі Чорноморська.
- Вночі четверга, 6 червня, в Росії заявили про нібито атаку безпілотників на нафтопереробний завод в Ростовській області. Натомість дрони ГУР уразили нафтобазу на Білгородщині.
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