ГУР вночі здійснило морську атаку в окупованому Криму: знищено судно РФ

Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов у телемарафоні.

"Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно. І ще мінус один ворожий корабель", - заявив Юсов.

Також він пообіцяв згодом розповісти деталі щодо удару по ворожому судну, а також надати "яскраве відео".

Також цю інформацію підтвердило видання "Українська правда" із посиланням на власні джерела.

"Вночі, о 3:45 пролунав вибух. Внаслідок операції ГУР знищено вороже судно, імовірно рейдовий буксир", - йдеться у повідомленні.

Також Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про гучні звуки в районі Чорноморська.