Росіяни мають просування у 7 населених пунктах на різних напрямках в Донецькій області, - DeepState

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Фіксується рух ворога в районі Олександрограду, що розташований поблизу Великої Новосілки, а також у напрямку Комара, що неподалік Угледара.

Біля Воскресенки, на схід від селища Велика Новосілка, також спостерігається активність російських сил.

У районі Диліївки, що знаходиться на підступах до Костянтинівки, тривають бої.

Ворог має просування поблизу Торського, на лінії Лиманського напрямку, а також у напрямку Карпівки — на північ від Сіверська.

Ще одна ділянка активного наступу — район Леонідівки, на південному сході Донеччини, між Бахмутом і Горлівкою.