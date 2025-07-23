Росіяни мають просування у 7 населених пунктах на різних напрямках в Донецькій області, - DeepState
Російські війська просунулися на кількох ділянках фронту в Донецькій області
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Фіксується рух ворога в районі Олександрограду, що розташований поблизу Великої Новосілки, а також у напрямку Комара, що неподалік Угледара.
Біля Воскресенки, на схід від селища Велика Новосілка, також спостерігається активність російських сил.
У районі Диліївки, що знаходиться на підступах до Костянтинівки, тривають бої.
Ворог має просування поблизу Торського, на лінії Лиманського напрямку, а також у напрямку Карпівки — на північ від Сіверська.
Ще одна ділянка активного наступу — район Леонідівки, на південному сході Донеччини, між Бахмутом і Горлівкою.
- РФ перекинула на територію України новостворений військовий підрозділ, який було сформовано на базі у місті Ханкала, що в Чеченській Республіці. Йдеться про механізований полк, який діятиме на Оріхівському та частині Гуляйпільського напрямках.
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