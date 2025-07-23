РФ перекинула в Україну новостворений чеченський полк: Сили оборони відповіли на яких напрямках він діятиме
РФ перекинула на територію України новостворений військовий підрозділ, який було сформовано на базі у місті Ханкала, що в Чеченській Республіці. Йдеться про механізований полк, який діятиме на Оріхівському та частині Гуляйпільського напрямках
Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.
"Це новостворений полк, сформований на території Чеченської Республіки, у місті Ханкала. Це звичайний механізований полк, він має чотири батальйони, приблизно до 1,5 тисячі особового складу", — повідомив Волошин.
Він уточнив, що новостворений полк буде задіяний у районах відповідальності підрозділів південного військового округу Росії — зокрема на Оріхівському та частині Гуляйпільського напрямків, де окупаційні сили наразі перегруповуються.
За словами Волошина, наразі передчасно стверджувати, чи вступили військовослужбовці нового полку в бойове зіткнення із силами оборони України.
"На цих двох напрямках противник здійснює перегруповання сил і засобів для того, щоб відновити активні бойові дії. Ми зараз не говоримо про те, що там відбуваються якісь бойові зіткнення, тому що там противник наразі не штурмує і не атакує, проте він готується до того, щоб за кілька днів розпочати і відновити активні штурмові дії", — додав речник.
- Від початку доби вівторка станом на 22:00, 22 липня, на російсько-українському фронті відбулось 131 бойове зіткнення. На Покровському напрямку ворог 61 раз намагався штурмувати позиції Сил оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.45Продаж 49.1
- Актуальне
- Важливе