РФ перекинула в Україну новостворений чеченський полк: Сили оборони відповіли на яких напрямках він діятиме

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

"Це новостворений полк, сформований на території Чеченської Республіки, у місті Ханкала. Це звичайний механізований полк, він має чотири батальйони, приблизно до 1,5 тисячі особового складу", — повідомив Волошин.

Він уточнив, що новостворений полк буде задіяний у районах відповідальності підрозділів південного військового округу Росії — зокрема на Оріхівському та частині Гуляйпільського напрямків, де окупаційні сили наразі перегруповуються.

За словами Волошина, наразі передчасно стверджувати, чи вступили військовослужбовці нового полку в бойове зіткнення із силами оборони України.

"На цих двох напрямках противник здійснює перегруповання сил і засобів для того, щоб відновити активні бойові дії. Ми зараз не говоримо про те, що там відбуваються якісь бойові зіткнення, тому що там противник наразі не штурмує і не атакує, проте він готується до того, щоб за кілька днів розпочати і відновити активні штурмові дії", — додав речник.