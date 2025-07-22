Від початку доби на фронті зафіксували 75 боїв: половина з них на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Клюси Чернігівської області; Братениця, Прогрес, Миропільське, Українське, Попівка Сумської області; також авіаударів зазнали Яструбине та Графське Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили п’ять атак загарбників, ще один бій триває. Також ворог завдав семи авіаційних ударів, застосувавши при цьому 14 керованих авіабомб, та здійснив 148 обстрілів, один із яких – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій в районі Западного.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався просунутися до наших позицій у районах Голубівки та Степової Новоселівки. Сили оборони успішно відбили ворожу атаку, ще одне зіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили дев’ять наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне та Ямполівка, три зіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку окупанти сім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку противник 40 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка. Шість зіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог двічі атакував у районі населеного пункту Воскресенка.

На Придніпровському напрямку п’ять спроб противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін у ситуації на даний час не відбулося.