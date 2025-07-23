Сили оборони за добу ліквідували 970 російських окупантів
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційна армія втратила на фронті вже понад 1 мільйон 45 тисяч своїх військових
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1 045 220 (+970) осіб,
- танків – 11 041 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 23 037 (+2) од,
- артилерійських систем – 30 722 (+42) од,
- РСЗВ – 1446 (+1) од,
- засоби ППО – 1199 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 552 (+115) од,
- крилаті ракети – 3533 (+0) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56 041 (+88) од,
- спеціальна техніка – 3935 (+0) од.
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