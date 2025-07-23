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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу ліквідували 970 російських окупантів

Світлана Кравченко
23 липня, 2025 середа
06:47
Війна з Росією На фото втрати окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційна армія втратила на фронті вже понад 1 мільйон 45 тисяч своїх військових

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.25 орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 1 045 220 (+970) осіб,
  • танків – 11 041 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 23 037 (+2) од,
  • артилерійських систем – 30 722 (+42) од,
  • РСЗВ – 1446 (+1) од,
  • засоби ППО – 1199 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 552 (+115) од,
  • крилаті ракети – 3533 (+0) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56 041 (+88) од,
  • спеціальна техніка – 3935 (+0) од.
Дані уточнюються.

 

Теги:
Новини
Росія
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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