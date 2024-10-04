Росіяни мають успіхи у Торецьку, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.

За інформацією аналітиків, російські терористи просунулись біля населених пунктів Цукурине та Катеринівка у Донецькій області. Відомо про успіхи окупантів неподалік Колесниківки (Харківщина).

Також пишуть про просування загарбників у Торецьку на Донеччині.