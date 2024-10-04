Росіяни мають успіхи у Торецьку, - DeepState
У ніч з 3 на 4 жовтня стало відомо про успіхи росіян у Торецьку Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.
За інформацією аналітиків, російські терористи просунулись біля населених пунктів Цукурине та Катеринівка у Донецькій області. Відомо про успіхи окупантів неподалік Колесниківки (Харківщина).
Також пишуть про просування загарбників у Торецьку на Донеччині.
- Російські окупанти від початку доби четверга, 3 жовтня, 132 рази атакували позиції Сил оборони: найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках.
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