Росіяни мобілізували на сході України майже 60% гірників і визнали близько 100 шахт зі 114 нерентабельними, - Луганська ОВА
Значну кількість шахт на окупованих територіях на сході України до невтішних економічних показників довели самі російські загарбники
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, окупанти визнали нерентабельними майже 100 шахт зі 114 на ТОТ сходу України.
Лисогор запевняє, що це спричинено не тільки відсутністю бажання вкладати гроші в розвиток сфери, а й, до прикладу, через примусову мобілізацію, коли на шахті "Червоний партизан" ледве збирали по шість чоловіків у зміну.
"Загалом на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60 % гірників", - заявив голова ОВА.
Він також додав, що із вересня при усіх школах "ЛНР" запровадять курс з управління БПЛА. Офіційно управлінню безпілотниками навчатимуть у спеціалізованих гуртках, але їх відвідування буде обов’язковим. У ролі наставників залучатимуть російських військових.
- Окупанти влаштували "ревізії" на останніх 33 шахтах Донбасу, начебто, щоб визначити рентабельні та такі, що працюють у збиток.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.42 Купівля 39.42Продаж 39.91
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.93
- Актуальне
- Важливе