Росіяни мобілізували на сході України майже 60% гірників і визнали близько 100 шахт зі 114 нерентабельними, - Луганська ОВА

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, окупанти визнали нерентабельними майже 100 шахт зі 114 на ТОТ сходу України.

Лисогор запевняє, що це спричинено не тільки відсутністю бажання вкладати гроші в розвиток сфери, а й, до прикладу, через примусову мобілізацію, коли на шахті "Червоний партизан" ледве збирали по шість чоловіків у зміну.

"Загалом на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60 % гірників", - заявив голова ОВА.

Він також додав, що із вересня при усіх школах "ЛНР" запровадять курс з управління БПЛА. Офіційно управлінню безпілотниками навчатимуть у спеціалізованих гуртках, але їх відвідування буде обов’язковим. У ролі наставників залучатимуть російських військових.