Росіяни на ТОТ Луганщини позбавлятимуть пільг ветеранів Другої світової війни, якщо ті особисто не отримають паспорт РФ
Російські загарбники тиснуть на ветеранів Другої світової війни, які мешкають на тимчасово окупованій Луганщині, аби ті отримували паспорти РФ
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що окупанти збираються позбавити пільг ветеранів.
Вони мотивують тим, що літні люди не мають посвідчення ветерана російського зразка, а отримати його можна, лише маючи відповідний паспорт.
"Дивно, що зміст виданого в Україні посвідчення поки не змушують перекладати на російську", - додає Лисогор.
В ОВА зазначають, що для заміни документа майже 100-річним людям потрібно особисто з’явитися до органу соціального захисту. Тим часом виїзні прийоми у так званій ЛНР не передбачені.
- Нещодавно у міноборони Британії повідомляли, що Кремль намагається зробити інтеграцію тимчасово окупованих територій України до РФ незворотною, тому заселятиме ці землі росіянами й депортуватиме українців.
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