Росіяни на ТОТ Луганщини позбавлятимуть пільг ветеранів Другої світової війни, якщо ті особисто не отримають паспорт РФ

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що окупанти збираються позбавити пільг ветеранів.

Вони мотивують тим, що літні люди не мають посвідчення ветерана російського зразка, а отримати його можна, лише маючи відповідний паспорт.

"Дивно, що зміст виданого в Україні посвідчення поки не змушують перекладати на російську", - додає Лисогор.

В ОВА зазначають, що для заміни документа майже 100-річним людям потрібно особисто з’явитися до органу соціального захисту. Тим часом виїзні прийоми у так званій ЛНР не передбачені.