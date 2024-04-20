Росіяни намагаються використати інцидент з розстрілом патрульних для підриву довіри до поліції та ЗСУ в Україні
Російські боти у мережі підігрівають дискусії про вбивство поліцейського на Вінниччині, намагаючись розколоти позицію українців та дискредитувати і ЗСУ, і поліцію
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Мережею російські акаунти поширюють думку, що начебто "погані поліцейські "дістають" хороших військових".
ЦНС зафіксував одразу дві шкідливі позиції:
- Військові не витримують пресингу з боку поганої поліції.
- Українські захисники – небезпечні.
Експерти зазначають, що російські боти "грають за обидві команди" з метою підірвати довіру до армії та правоохоронців, а також розколоти українців.
Наразі немає офіційної інформації про те, що вбивцями були військові ЗСУ.
Центр стратегічних комунікацій закликає не піддаватися інформаційним провокаціям і спекуляціям на трагедії. Відповіді на всі питання має надати слідство, наголосили у ЦНС.
Фото: https://t.me/spravdi
- 20 квітня, близько 02:00 у Вінницькій області двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських, які зупинили їх для перевірки під час комендантської години. Один правоохоронець загинув, інший дістав поранення.
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