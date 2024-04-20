Росіяни намагаються використати інцидент з розстрілом патрульних для підриву довіри до поліції та ЗСУ в Україні

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Мережею російські акаунти поширюють думку, що начебто "погані поліцейські "дістають" хороших військових".

ЦНС зафіксував одразу дві шкідливі позиції:

Військові не витримують пресингу з боку поганої поліції.

Українські захисники – небезпечні.

Експерти зазначають, що російські боти "грають за обидві команди" з метою підірвати довіру до армії та правоохоронців, а також розколоти українців.

Наразі немає офіційної інформації про те, що вбивцями були військові ЗСУ.

Центр стратегічних комунікацій закликає не піддаватися інформаційним провокаціям і спекуляціям на трагедії. Відповіді на всі питання має надати слідство, наголосили у ЦНС.

Фото: https://t.me/spravdi