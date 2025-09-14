Росіяни направляють студентів із фейкових вишів з ТОТ на "практику" до військових заводів РФ, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях студентів із фейкових вишів скеровують на практику до підприємств, що входять до складу військово-промислового комплексу Росії
Про це повідомляє Центр національного спротиву у telegram-каналі.
"Студентів із фейкових ВНЗ на ТОТ відправляють на "практику" до заводів військово-промислового комплексу РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що процес окупанти назвали "більше, ніж робота" або "промисловий туризм".
Читайте також: "Інструмент для контролю і репресій": окупанти створюють на ТОТ України "казачі" формування, - ЦНС
ЦНС наголосив, що насправді йдеться про порушення міжнародного права, яке забороняє залучати населення окупованих територій до праці на користь армії країни-агресора.
- 1 вересня стало відомо, що з початку навчального року Маріуполь та інші окуповані території вперше повністю перевели на російські навчальні програми, замінивши ті, що готувала окупаційна адміністрація.
