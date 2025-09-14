Росіяни направляють студентів із фейкових вишів з ТОТ на "практику" до військових заводів РФ, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву у telegram-каналі.

"Студентів із фейкових ВНЗ на ТОТ відправляють на "практику" до заводів військово-промислового комплексу РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процес окупанти назвали "більше, ніж робота" або "промисловий туризм".

Читайте також: "Інструмент для контролю і репресій": окупанти створюють на ТОТ України "казачі" формування, - ЦНС

ЦНС наголосив, що насправді йдеться про порушення міжнародного права, яке забороняє залучати населення окупованих територій до праці на користь армії країни-агресора.