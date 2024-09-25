Росіяни обстріляли приватні будинки у Запоріжжі: щонайменше 7 людей поранені
Ввечері вівторка, 24 вересня, російська армія вдарила по Запоріжжю та влучила по приватному сектору. Внаслідок удару щонайменше 7 людей поранені
Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Федоров.
О 23:38 він заявив, що у Комунарському районі міста внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки.
Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні, четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися, звітував Федоров.
Згодом очільник ОДА заявив, що кількість постраждалих збільшилася до 76 троє поранених у лікарні.
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp
- Російська окупаційна армія 24 вересня атакувала безпілотником приватний будинок у Конотопському районі Сумської області, внаслідок чого загинув цивільний.
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