Росіяни обстріляли приватні будинки у Запоріжжі: щонайменше 7 людей поранені

Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

О 23:38 він заявив, що у Комунарському районі міста внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки.

Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні, четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися, звітував Федоров.

Згодом очільник ОДА заявив, що кількість постраждалих збільшилася до 76 троє поранених у лікарні.

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp