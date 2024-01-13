Росіяни обстрілюють Дніпровський район Херсона

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У Херсоні лунають вибухи! Дніпровський район міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ", - написав Мрочко у Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено електричну кабельну лінію. Через це наразі три багатоповерхівки з послабленим тиском водопостачання.

"Завтра відповідні бригади комунальних підприємств міста визначать причину аварії та проведуть ремонтні роботи з ліквідації її наслідків", - повідомив начальник МВА.