Росіяни обстрілюють Дніпровський район Херсона
Ворог обстрілює Дніпровський район Херсона. Пошкоджено електричну кабельну лінію, через що у багатоповерхівках виникли проблеми з водопостачанням
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"У Херсоні лунають вибухи! Дніпровський район міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ", - написав Мрочко у Telegram.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено електричну кабельну лінію. Через це наразі три багатоповерхівки з послабленим тиском водопостачання.
"Завтра відповідні бригади комунальних підприємств міста визначать причину аварії та проведуть ремонтні роботи з ліквідації її наслідків", - повідомив начальник МВА.
-
Російська армія у суботу, 13 січня, атакувала територію України різною зброєю. На цей обстріл вони витратили $239 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.06 Купівля 38.06Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе