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Росіяни обстрілюють Дніпровський район Херсона

13 січня, 2024 субота
18:24
Війна з Росією обстріл, ППО

Ворог обстрілює Дніпровський район Херсона. Пошкоджено електричну кабельну лінію, через що у багатоповерхівках виникли проблеми з водопостачанням

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У Херсоні лунають вибухи! Дніпровський район міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ", - написав Мрочко у Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено електричну кабельну лінію. Через це наразі три багатоповерхівки з послабленим тиском водопостачання.

"Завтра відповідні бригади комунальних підприємств міста визначать причину аварії та проведуть ремонтні роботи з ліквідації її наслідків", - повідомив начальник МВА.

  • Російська армія у суботу, 13 січня, атакувала територію України різною зброєю. На цей обстріл вони витратили $239 млн.

Україна
Росія
Херсон
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