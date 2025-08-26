Росіяни окупували два населені пункти на Дніпровщині, - DeepState
Станом на вівторок, 26 серпня, російські війська мали територіальні успіхи на Дніпровщині. Окупанти захопили два населені пункти - Запорізьке та Новогеоргіївку
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
" Ворог окупував Запорізьке та Новогеоргіївку, - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними аналітиків, російські окупанти здійснили просування поблизу Шевченко, Білої Гори та в Олександро-Шультиному.
фото: скриншот
- Українські прикордонники на Покровському напрямку успішно відбили низку штурмових атак російських військ та взяли в полон дев'ятьох окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.65
- EUR Купівля 47.93Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе