Українські прикордонники зірвали наступ армії РФ на Покровському напрямку й взяли в полон 9 окупантів

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Згідно з повідомленням, воїни прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського загону продовжують стійко тримати оборону на Покровському напрямку, де противник активно намагається прорвати українські позиції малими штурмовими групами.

Зокрема, 24 серпня українські захисники відбили чергову спробу штурму, під час якої було захоплено в полон шістьох російських військовослужбовців. За кілька днів до цього бою прикордонники взяли в полон ще трьох загарбників.

Серед них – представники різних регіонів: від окупованої Донеччини – до Удмуртії та Осетії.