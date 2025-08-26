Цьогоріч з України до Білорусі намагались втекти 911 чоловіків, це вдвічі більше, ніж за минулі три роки, - "Слідство.Інфо"
У Державній прикордонній службі повідомили, що у 2025 році на українсько-білоруському кордоні затримали 911 чоловіків віком від 18 до 60 років. Це вдвічі більше, ніж за попередні три роки повномасштабного вторгнення Росії
Про це йдеться у відповіді Державної прикордонної служби України на запит "Слідство.Інфо".
З 1 січня по 1 серпня 2025 року 911 чоловіків намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску, що вдвічі перевищує загальну кількість 2022–2024 років.
Зокрема, у 2022 році затримали 61 чоловіка (усі — на Волині), у 2023 році — 26 (24 на Волині та двоє на Рівненщині), а у 2024 році кількість зросла до 336 (164 на Рівненщині, 112 на Житомирщині, 58 на Волині та 2 на Київщині).
Найбільше охочих перетнути кордон із союзницею Росії — Білоруссю — затримали у Рівненській області — за час війни там було 531 випадок. Ще 484 чоловіків затримали на Житомирщині, 281 — на Волині та 38 — на Київщині. Волинь була єдиним регіоном, звідки намагалися потрапити до Білорусі у перший рік повномасштабної війни.
- Раніше цього місяця прикордонники Подільського загону на Одещині затримали 23 чоловіків, які незаконно намагались втекти до Молдови на зерновозі.
