Росіяни планують виробляти "шахеди" на захоплених підприємствах сходу України, - ЦНС
Російські загарбники мають намір налагодити виробництво іранських ударних дронів Shahed на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що виробництво дронів-камікадзе планують вести під землею. Залучити до збирання БПЛА збираються студентів професійних училищ.
За задумом росіян, виробництво "шахедів" на ТОТ має скорити терміни постачання їх до пускових полігонів.
Водночас, за даними ЦНС, зберігати дрони планують в міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення як живий щит. Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання й розміщення ударних безпілотників.
- Нещодавно військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що росіяни перевиконали свій план і можуть виготовляти пів сотні "шахедів" щодоби.
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