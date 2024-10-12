Росіяни планують виробляти "шахеди" на захоплених підприємствах сходу України, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що виробництво дронів-камікадзе планують вести під землею. Залучити до збирання БПЛА збираються студентів професійних училищ.

За задумом росіян, виробництво "шахедів" на ТОТ має скорити терміни постачання їх до пускових полігонів.

Водночас, за даними ЦНС, зберігати дрони планують в міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення як живий щит. Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання й розміщення ударних безпілотників.