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Ексклюзив

Росіяни можуть виготовляти 50 "шахедів" щодоби, - Defense Express

Марина Клюєва
1 жовтня, 2024 вiвторок
17:17
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що росіяни перевиконали свій план і можуть виготовляти пів сотні "шахедів" щодоби

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Це була та ситуація, коли цифри вражаючі надходили протягом кількох днів, і кожен день нова вражаюча цифра. Тому що станом на суботу, вважайте, з того, що з’явилося у західних джерелах, і, скажімо так, воно підтвердилось паралельними підрахунками. Росіяни зуміли вийти на виробництво орієнтовно 4 700 "шахедів" на рік, це лише за поточними даними. І там далі навіть виходила така неприємна історія, що Алабуга мала за своїми планами виготовити 6 тисяч шахедів до вересня 2025 року. Але, на жаль, рашисти план свій перевиконали та буквально, як то кажуть, пятілєтку за 4 года, то вони зробили ці 6 тисяч "шахедів" уже на серпень 2024 року. І виходить, вони ще до наступної осені можуть доштампувати мінімум 4 тисячі 700 "шахедів" лише на цьому об’єкті", - розповів він.

Військовий експерт зазначив, що може йтися про різні шляхи надходження дронів до РФ.

"Тому що якщо ще звертати увагу на інші дані та підрахунки, які з’являються у відкритому доступі, з того що писало Reuters. З одного боку незрозуміло, що вони мають на увазі, коли пишуть дрони-камікадзе типу Гарпія-А3, тому що по суті вони пишуть про одні й ті самі "шахеди". З іншого боку вони вказують на те, що, можливо, виробництво "шахедів" у Росії зосереджене не тільки в Алабузі, не тільки там можливі якісь ще іранські поставки, але і, можливо, там може бути виробництво на інших об'єктах російського ВПК. Наприклад, дочірнє підприємство корпорації "Алмаз-Антей", яка взагалі займається зенітними ракетами, і це не кажучи вже про повідомлення, які були не підтверджені, але звучали, щодо того, що навіть Китай може ті самі "шахеди" виготовляти", - сказав він.

Іван Киричевський наголосив, що Україні доведеться ще більше посилювати систему ППО.

"Навіть є така проблема, із того, що явно проходить по оборонній підтримці, яку нам США готові надавати наступні кілька місяців, там явно будуть переважати засоби протиповітряної оборони, але, на жаль, це об’єктивно. Якщо брати поточну ситуацію із шахедами, які росіяни використовують в тому числі в прифронтовій лінії. Скажімо, якщо безпосередньо брати те, що на фронті росіяни роблять ставку на використання авіації. То, виходить, нам через масування виробництва шахедів, у нас буде потреба захлинатися в додаткових засобах протиповітряної оборони і доведеться робити акцент саме на засобах ППО замість, наприклад, наземних засобів, які могли б допомогти активізувати бойові дії на суходолі, скажімо так, на нашу користь", - додав він.

  • 30 вересня стало відомо, що російські загарбники у вересні випустили по території Україні 1339 ударних безпілотників: окупанти в середньому застосовували 44 "шахеди" кожного дня.
Теги:
Відео
Україна
Росія
військові
російська армія
безпілотник
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