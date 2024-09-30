РФ у вересні щодня запускала "шахеди" по Україні: загалом ворог використав 1339 дронів

Про це пише АрміяInform з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Акцентується, що вересень 2024 року став першим місяцем, коли РФ щодня запускала по Україні "шахеди".

Загалом росіяни запустили 1339 таких дронів: 1107 з них збили, коли деяка частина подавлена засобами РЕБ.

У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА вони використали 14 вересня - 72 безпілотники.