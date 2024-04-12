Росіяни примушуватимуть воювати проти України співробітників в’язниць на окупованій Луганщині

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Співробітників в’язниць на окупованій Луганщині росіяни будуть примусово залучати до бойових дій. Відповідний законопроєкт вже знаходиться на розгляді", - зазначив він.

За його словами, законопроєкт передбачає укладання короткострокових контрактів для роботи в "особливих умовах" без особистої згоди. Також буде підвищений граничний вік перебування на службі.

Лисогор також розповідає, що окупанти вкотре анонсують облаштування 6 сміттєзвалищ у так званій "ЛНР". Зокрема, у Луганську, Сєвєродонецьку, Антрациті, Білокуракиному, Сорокиному та Первомайську. Звозити сміття туди планують не лише із захоплених територій, а й з сусідніх регіонів РФ, пише очільник ОВА.