Росіяни примушуватимуть воювати проти України співробітників в’язниць на окупованій Луганщині
Окупанти на Луганщині розглядають законопроєкт, за яким примушуватимуть воювати проти України співробітників в’язниць. Також росіяни облаштовують у регіоні сміттєзвалища, куди звозитимуть сміття з сусідніх регіонів РФ
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Співробітників в’язниць на окупованій Луганщині росіяни будуть примусово залучати до бойових дій. Відповідний законопроєкт вже знаходиться на розгляді", - зазначив він.
За його словами, законопроєкт передбачає укладання короткострокових контрактів для роботи в "особливих умовах" без особистої згоди. Також буде підвищений граничний вік перебування на службі.
Лисогор також розповідає, що окупанти вкотре анонсують облаштування 6 сміттєзвалищ у так званій "ЛНР". Зокрема, у Луганську, Сєвєродонецьку, Антрациті, Білокуракиному, Сорокиному та Первомайську. Звозити сміття туди планують не лише із захоплених територій, а й з сусідніх регіонів РФ, пише очільник ОВА.
- Щоб поповнити свої втрати, Кремль відправляє на війну проти України особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО.
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