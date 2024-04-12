Росія відправляє на війну проти України війська, флот, авіацію та ППО з Далекого сходу, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"З метою поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів Москва відправляє на війну особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО", - йдеться у повідомленні.



У розвідці зауважили, що вказані військові з’єднання РФ раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.



Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2 тис. російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ.



Також ще близько 400 солдатів з-поміж військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, поповнять втрати у 155-ї та 40-ї бригадах морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через величезні втрати.



У ГУР зазначили, що частина особового складу з військових з’єднань Далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі.