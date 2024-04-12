Росія відправляє на війну проти України війська, флот, авіацію та ППО з Далекого сходу, - ГУР
Щоб поповнити свої втрати, Кремль відправляє на війну проти України особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
"З метою поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів Москва відправляє на війну особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зауважили, що вказані військові з’єднання РФ раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.
Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2 тис. російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ.
Також ще близько 400 солдатів з-поміж військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, поповнять втрати у 155-ї та 40-ї бригадах морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через величезні втрати.
У ГУР зазначили, що частина особового складу з військових з’єднань Далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі.
- Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну не менше 2605 колишніх та чинних учасників війни отримали звинувачення за кримінальними статтями.
- Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 78 бойових зіткнень. Українські захисники відбили ворожі атаки на 5 напрямках та знищили 840 росіян.
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