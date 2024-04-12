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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Засіб ППО, 9 танків та 840 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

12 квітня, 2024 п'ятниця
07:51
Війна з Росією знищений російський танк Т-72

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 78 бойових зіткнень. Українські захисники відбили ворожі атаки на 5 напрямках та знищили 840 росіян

Про це 12 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 451 730 (+840) осіб,
  • танків ‒ 7146 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 698 (+19) од,
  • артилерійських систем – 11 486 (+34) од,
  • РСЗВ – 1042 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 755 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2087 (+18),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 339 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1888 (+6) од.

Зведення Генштабу: За добу на фронті відбулося 78 боєзіткнень - ЗСУ відбили атаки РФ на 5 напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку Україна відбила 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції наших військ.

Армія РФ завдала 54 ракетних та 126 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну. Силами та засобами протиповітряної оборони України 16 з 17 ударних БПЛА типу Shahed було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; місто Суми; Борова Харківської області; Твердохлібове та Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне, Роздолівка, Терни, Ямполівка, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Карлівка, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Водяне, Нью-Йорк, Семенівка, Нетайлове, Времівка та Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили засіб протиповітряної оборони та станцію РЕБ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по засобу протиповітряної оборони, станції РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога.

  • У ніч проти 12 квітня російська армія атакувала Україну "шахедами". Більше про атаку читайте тут!
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