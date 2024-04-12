РФ атакує Україну кількома групами БПЛА: ситуація в ніч на 12 квітня

Про загрозу та напрямок руху дронів повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, о 23:05 військові поінформували про перші цього вечора БПЛА в Херсонській області. Дрони рухалися в напрямку Миколаївщини, північно-західним курсом, а з Миколаївської області полетіли в напрямку Кіровоградщини тим самим курсом.

Згодом росіяни запустили ще декілька нових груп безпілотників з Херсонщини в напрямку Миколаївської області. Вони також рухалися північно-західним курсом.

О пів на першу ночі 12 квітня БПЛА з Кіровоградської області рухалися північним курсом, у напрямку Черкащини. Також фіксували дрони у східній та західній частині Миколаївщини, звідки вони прямували північно-західним курсом. Окрім того, БПЛА з півдня Дніпропетровщини рухалися в бік Дніпра, а з Херсонщини - в напрямку Миколаївської області.

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